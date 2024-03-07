Командувач Сухопутних військ ЗСУ: Україна планує провести цього року контрударні дії

Ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Україна планує провести цього року контрударні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

За словами Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - розповів Павлюк.

За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих напрямків:

напрямок Авдіївки;

напрямок Часового Яру;

напрямок Терни в сторону Лимана.

На вищезгаданих напрямках щодня точаться тяжкі бої, але наші воїни впевнено тримаються завдаючи ворогу величезних втрат.

"Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу", - додав Павлюк.