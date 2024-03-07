Вірменія повідомила рф про намір виведення з аеропорту в Єревані російських прикордонників

Вірменія повідомила росію про намір виведення з аеропорту "Звартноц" в Єревані російських прикордонників. Про це сказав секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян. Про це повідомляє News.am, пише УНН.
Позиція Вірменії полягає в тому, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести свою службу в аеропорту "Звартноц".
"У Вірменії є чітка позиція з цього приводу, про що вона повідомила росію офіційним листом", -заявив Григорян.
На запитання журналістів, чому це питання виникло зараз, секретар Радбезу відповів: "У період незалежності Вірменія набуває можливостей у різних напрямках. На цей час Вірменія має повну можливість здійснювати повний нагляд за аеропортом".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.
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