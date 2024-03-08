Укртрансбезпека: Про штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів водіям сповіщатимуть у застосунку "Дія"

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") до кінця 2024 року інтегрує проєкт фіксації порушень габаритно-вагових параметрів, зафіксованих комплексами Weight-in-Motion (WIM), у "Дію".

Про це повідомив заступник голови "Укртрансбезпеки" з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерій Кулик-Куличенко.

За його словами, порушники отримуватимуть сповіщення про штрафи у застосунку "Дія", де відразу і зможуть їх сплатити.

"Ми плануємо інтеграцію, щоб порушники габаритно-вагових параметрів, зафіксованих WIM, могли бачити постанови про допущені порушення в "Дії". Безпосередньо в застосунку вони зможуть сплатити штрафи", - розповів він.

Також Кулик-Куличенко повідомив, що реалізація інновації значно прискорить процес отримання повідомлень про штрафи порушниками вимог габаритно-вагового режиму, які зараз приходять через "Укрпошту". Крім того, є можливість перевірити наявність постанов про порушення на сторінці "Укртрансбезпеки".

Очікується, що ця ініціатива буде реалізована до кінця 2024 року.

"Будь-яка цифрова ініціатива потребує фінансування, тим паче така глобальна інтеграція. Для її реалізації нам треба інтегруватися не лише з "Дією", а й із кількома іншими системами", - сказав він.

Зазначимо, що в Україні встановлені й працюють 50 WIM-комплексів у 20 областях, переважно на автошляхах, побудованих у 2020-2021 роках.