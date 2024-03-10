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Politico: Франція збирає альянс країн, які можуть відправити свої війська до України

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Франція збирає альянс країн, які відкриті до відправлення західних військ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У п'ятницю, 8 березня, у Литву приїхав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, де зустрівся з балтійськими колегами та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Не росія буде вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа росії. Тому ми вирішуємо між собою", - наголосив після зустрічі французький міністр.

На зустрічі міністрів, як пише Politico, обговорювалася можливість допомоги іноземних військ в розмінуванні української території. Сежурне неодноразово називав операції з розмінування "можливістю", зазначаючи, що це може означати наявність певного персоналу в Україні, але не участь у війні.

Politico, Франція
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