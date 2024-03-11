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Адвокат: Влада ризикує спровокувати нові корупційні ризики, якщо осіб з інвалідністю повторно відправлять на медогляди МСЕК та ВЛК

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Влада ризикує спровокувати нові корупційні ризики, якщо осіб з інвалідністю повторно відправлять на медогляди МСЕК та ВЛК.

Таку думку висловила адвокат Кристина Очкур.

Зокрема, фахівчиня вирішила прокоментувати ініціативу законотворців, які пропонують людей з інвалідністю та обмежено придатних громадян повторно відправити на медичні огляди.

За словами Очкур, відправка осіб з інвалідністю та обмежено придатних громадян на повторні медогляди призведе до перевантаження складів відповідних комісій. Ба більше, адвокат не розуміє, навіщо ті самі люди будуть переглядати висновки про непридатність, які вони раніше вже ухвалювали.

"Наші законодавці придумали, що люди з 2-ю і 3-ю групами інвалідності, а також обмежено придатні мають пройти МСЕК і ВЛК. Але про те, що будуть перевантажені склади цих комісій, ніхто поки що не сказав. Також не було жодного слова про те, що їх замінять або звільнять. Тобто, де логіка? Вважається, що МСЕК і ВЛК могли б повидавати висновки, на які люди не мають права. А хто буде знову переглядати рішення комісій? Ті самі люди?" - задається питанням адвокатеса.

Очкур впевнена, що для перегляду рішень щодо придатності необхідно повністю оновити склади комісій. Якщо в лавах МСЕК та ВЛК лишатимуться посадовці, які раніше й ухвалювали відповідні рішення, це може призвести до нових корупційних ризиків та "збору хабарів".

В Україні одинадцятий рік триває запекла війна з росією, яка на нас напала. З 24 лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.

ВЛК, корупція, МСЕК
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