Директор ЦРУ та голова розвідки США попередили про наслідки у разі припинення військової допомоги Україні

Директор ЦРУ Вільям Бернс та голова національної розвідки США Авріл Хейнс поділилися своїми побоюваннями під час публічних слухань у Конгресі у понеділок, 11 березня.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, було зроблено тривожне попередження про наслідки, які можуть виникнути у разі зменшення або припинення військової допомоги Україні з боку США.

Без додаткової допомоги Україна зіткнеться з ризиком постійних територіальних втрат, що матиме серйозні наслідки не лише для Європи, а й Тихоокеанського регіону. Бернс наголосив, що припинення підтримки України підірве довіру союзників і підштовхне керівництво Китаю до більш агресивних дій.

"Якщо буде видно, що ми відмовляємося від підтримки України, це не лише посіє сумніви наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва у різних ситуаціях", – сказав Вільям Бернс.

Глава національної розвідки США Авріл Хейнс звернула увагу на посилення військово-промислового комплексу росії, зростання виробництва боєприпасів та закупівлю зброї у Північній Кореї та Ірані. Вона зазначила, що це створює труднощі для України щодо підтримки її позицій у боротьбі з російськими військами.

Обидва директори наголосили на необхідності надання додаткової допомоги Україні у 2024 році, щоб уникнути подальших територіальних втрат та серйозних історичних помилок з боку США.

"Без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо ще більше "Авдіївок". І це, як мені здається, буде величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - заявив Бернс.