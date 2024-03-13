Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Директор ЦРУ та голова розвідки США попередили про наслідки у разі припинення військової допомоги Україні

91

Директор ЦРУ Вільям Бернс та голова національної розвідки США Авріл Хейнс поділилися своїми побоюваннями під час публічних слухань у Конгресі у понеділок, 11 березня.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, було зроблено тривожне попередження про наслідки, які можуть виникнути у разі зменшення або припинення військової допомоги Україні з боку США.

Без додаткової допомоги Україна зіткнеться з ризиком постійних територіальних втрат, що матиме серйозні наслідки не лише для Європи, а й Тихоокеанського регіону. Бернс наголосив, що припинення підтримки України підірве довіру союзників і підштовхне керівництво Китаю до більш агресивних дій.

"Якщо буде видно, що ми відмовляємося від підтримки України, це не лише посіє сумніви наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського керівництва у різних ситуаціях", – сказав Вільям Бернс.

Глава національної розвідки США Авріл Хейнс звернула увагу на посилення військово-промислового комплексу росії, зростання виробництва боєприпасів та закупівлю зброї у Північній Кореї та Ірані. Вона зазначила, що це створює труднощі для України щодо підтримки її позицій у боротьбі з російськими військами.

Обидва директори наголосили на необхідності надання додаткової допомоги Україні у 2024 році, щоб уникнути подальших територіальних втрат та серйозних історичних помилок з боку США.

"Без додаткової допомоги у 2024 році ми побачимо ще більше "Авдіївок". І це, як мені здається, буде величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - заявив Бернс.

ЦРУ, розвідка, Бернс, Хейнс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 марта 2024
Вторник, 12 марта 2024
Понедельник, 11 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023