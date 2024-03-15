Столтенберг: Більшість громадян країн НАТО підтримують продовження військової допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що більшість громадян країн Північноатлантичного блоку підтримують продовження військової допомоги Україні.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції за підсумками 2023 року в Брюсселі.

За його словами, дві третини жителів країн НАТО хочуть, щоб їхні держави продовжували підтримувати Україну.

«Це важливо, тому що союзники по НАТО забезпечують 99% усієї військової допомоги», – зазначив генсек.

Найвищий відсоток громадян, які підтримують продовження надання військової допомоги Україні – це жителі: Албанії, Ісландії, Португалії, Фінляндії, Норвегії, Сполученого Королівства, Іспанії, Литви, Данії.

Трохи менший відсоток, проте все одно потужний серед громадян: Люксембургу, Естонії, Нідерландів, Канади, Хорватії, Латвії, Польщі, Туреччини, США, Румунії, Італії, Франції, Бельгії.

У 2023 році країни Північноатлантичного блоку передали Україні таке озброєння:

артилерію та боєприпаси;

танки і бронетранспортери;

патрульні катери;

засоби ППО;

вертольоти;

безпілотники і радари.

Столтенберг також зазначив, що у 2023 році Україні вперше передали далекобійні британські ракети Storm Shadow і французькі SCALP, а ще союзники домовилися про постачання винищувачів F-16.

Були створені коаліції засобів ППО, артилерії та безпілотників. А кілька союзників підписали з Києвом двосторонні угоди про безпеку України.

Єнс Столтенберг наголосив, що слід продовжувати допомагати Україні, бо в українців не вичерпується мужність, але закінчуються боєприпаси.

«Разом ми здатні надати Україні все, що їй потрібно. Тепер нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це. Усі союзники мають якнайшвидше надати допомогу. Кожен день зволікання загрожує реальними наслідками на полі бою в Україні», – заявив генсек НАТО.

За його словами, зараз для Європи критичний момент, і буде величезною помилкою дозволити путіну перемогти.