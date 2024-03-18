ЦНС: окупанти проводити рейди по будинках на ТОТ і під дулом автоматів вказували за кого голосувати на так званих "виборах"

російські окупанти проводити рейди по будинках і під дулом автоматів вказували за кого голосувати на так званих незаконних "виборах президента рф". Про це у понеділок повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

«На тимчасово окупованих територіях закінчилась пропагандистська вистава під назвою "вибори президента рф". Ворог будь-якою ціною намагався змусити українців брати участь в цьому фарсі», - йдеться у повідомленні ЦНС.

Як повідомляється, протягом трьох днів росіяни зупиняли українців на блок-постах й вимагали "проголосувати", все це під наглядом автоматників, які вказували навіть де саме ставити галочку.

Також окупанти проводили рейди по будинках, намагаючись дізнатися інформацію про місцевих жителів, які ігнорують "вибори".

Зокрема, за даними ЦНС, були випадки коли росіяни двічі й тричі намагались потрапити у будинок у випадку, якщо їм не відкривали двері.

«Схема організації обходу була наступною: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. При виході з автобусу, створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий та починався рейд», - розповіли в ЦНС.

В першу чергу ходили за відповідними списками до тих, хто голосував на псевдореферендумі та "місцевих виборах".

При цьому, колаборанти з "виборчих комісій" фіксували хто саме голосував й формували окремий список "нелояльних мешканців", які уникали "голосування".

У Центрі національного спротиву зауважили, що "кожен зрадник відомий Силам Оборони й понесе відповідальність за участь в цьому фарсі".