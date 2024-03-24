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Україна готує приватизацію двох державних банків

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Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації. До кінця травня буде обрано консультанта, який запропонує комплексний план дій із продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми підготуємо два системоутворюючі державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк до продажу шляхом вибору та призначення міжнародно визнаного фінансового консультанта з використанням прозорої процедури до кінця травня 2024 року та за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) як спостерігача", - йдеться в документі.

Основним критерієм для відбору буде міжнародний досвід продажу фінансових установ. Після цього консультант запропонує комплексний план дій із продажу банків.

Також буде розглянуто питання про те, чи слід оновити загальну стратегію державних банків в умовах воєнного стану та стратегії для окремих державних банків.

"У рамках підготовки до приватизації банків з контрольним пакетом державної власності ми розглянемо та оновимо проект закону 2012 року про приватизацію державних банків... і представимо його до парламенту до кінця березня 2024 року", - йдеться у Меморандумі.

Влада України також зобов'язалася, що всі системні банки з контрольним пакетом державної власності підпадатимуть під контроль Міністерства фінансів, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізуватися з використанням бюджетних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів для вжиття заходів у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк).

МВФ, банк, приватизація
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