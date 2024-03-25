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Омельченко: Боргова криза в енергетиці продовжує гальмувати розвиток"зеленої" енергії

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Указ президента щодо подолання боргової кризи енергетиці не виконується в потрібному обсязі, що продовжує гальмувати розвиток енергетики країни, зокрема напрям "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Був відповідний указ президента прийнятий про вирішення даної проблеми, але на жаль, поки що ця проблема важко вирішується. Не можна сказати, що якось знижується заборгованість на ринку", - сказав Омельченко.

За його словами, проблема велика, в першу чергу, на балансуючому ринку. Тому що багато підприємств, наприклад, держшахти, водоканали, різні підприємства, які включені в відповідний перелік, не сплачують взагалі коштів.

"Зараз намагаються скоротити перелік тих підприємств, яких не дозволено відключати у разі неплатежів, але проблема залишається дуже велика", - додав експерт.

Також за його словами, є проблема невідповідності цін на електричну енергію для населення, які приблизно в 2,5-3 рази нижчі ринкового рівня і практично компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають компенсувати ці кошти для населення.

"І безумовно це питання тарифів "Укренерго", тобто надбавки в тарифі "Укренерго" для "зеленої генерації" - цього тарифу не вистачає і в результаті утворюється велика заборгованість ще й перед "зеленою генерацією" і теж достатньо гальмує розвиток відновлювальної енергії", - зазначив Омельченко.

Він вважає, що такі проблеми поки що далекі від розв'язань, але їх потрібно вирішувати терміново через те, що в цілому обсяг ланцюга заборгованостей перевищує 150 млрд грн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де першим до вирішення Кабінетом міністрів у місячний строк поставлено питання заборгованостей. Відповідний указ №737/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Станом на середину березня недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

енергетика, Омельченко
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