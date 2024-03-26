В Україні можуть підвищити штрафи за непропуск спецтранспорту та позбавляти прав

В Україні пропонують позбавляти прав за непропуск спецтранспорту. Законопроєкт з ініціативою зареєстрували в Раді.
Для цього було зареєстровано законопроєкт №11111. Документ передбачає посилення покарання за ігнорування правил пропуску спецтранспорту з увімкненими сигнальними пристроями.
«Наразі штраф за ненадання переваги в русі спеціальним автомобілям становить 680 грн., що не відповідає можливій шкоді, заподіяній зазначеними правопорушеннями», – зазначається в пояснювальній записці.
У приклад ініціатори законопроєкту поставили США, де можуть за порушення ПДР оштрафувати на $500-700.
Щоб виправити ситуацію на дорозі, законопроєкт передбачає збільшення штрафу до 17-25,5 тис. грн з позбавленням прав до 1 року.
Якщо порушення спричинило створення загрози життю або здоров’ю, то штраф може становити 34-51 тис. грн із позбавленням прав на 5-10 років.
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