У МО України розповіли про нову онлайн-послугу для військовослужбовців

Міністерства оборони, охорони здоров'я та цифрової трансформації України спільно впроваджують нову онлайн-послугу для військовослужбовців, яка дозволяє подавати медичні декларації через державний портал електронних послуг "Дія".
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
Зазначається, ця ініціатива значно спрощує процедуру отримання дозволів на медичну допомогу для військових частин.
Заступниця міністра оборони України, Наталія Калмикова розповіла, що нова система вже запрацювала та перші декларації були успішно подані через "Дію". Вона зазначила, що це значно полегшує процес, усуваючи необхідність збору численних документів та очікування на рішення МОЗ.
Повідомляється, що нова електронна процедура дозволяє військовим частинам швидко отримувати необхідні дозволи для забезпечення медичної допомоги на фронті, а тривалість цієї процедури становить лише кілька хвилин.
За її словами, ця інновація є частиною державної політики з цифровізації та боротьби з корупцією, оскільки вона мінімізує необхідність прямого контакту з чиновниками. Важливим є те, що декларація залишається дійсною незалежно від змін у командуванні та буде чинною до завершення воєнного стану та три місяці після його закінчення.
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