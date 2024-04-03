Железняк: Через скасування статусу обмеженої придатності до військової служби відповідні особи повинні пройти повторний медичний огляд

Раніше встановлені категорії придатності ("обмежено придатний", "придатний до незначних обмежень") скасовані, у зв'язку з чим виникла необхідність у проходженні нової процедури медичного огляду. Пройти медогляд потрібно протягом 9 місяців.

Про це повідомляє Ярослав Железняк.

У рамках законопроекту № 10313, спрямованого на захист прав військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, внесено зміни щодо медичного огляду для чоловіків, визнаних обмежено придатними до військової служби

У зв'язку зі скасуванням статусу обмеженої придатності до військової служби відповідні особи повинні пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. За результатами огляду приймається рішення про придатність чоловіка до військової служби або його непридатність і виключення з військового обліку.

Ця зміна була внесена для уточнення порядку визначення придатності до військової служби осіб, які раніше визнані обмежено придатними. Раніше встановлені категорії придатності ("обмежено придатний", "придатний до незначних обмежень") скасовані, у зв'язку з чим виникла потреба в уточненні процедури медичного огляду для таких осіб відповідно до нових категорій придатності.

Повторний медичний огляд проводитиметься військово-лікарськими комісіями (ВЛК) на підставі Медичного огляду призовників, військовослужбовців та резервістів, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09.03.2018 № 128. Комісія оцінює стан здоров'я чоловіка та приймає рішення на підставі встановлених критеріїв року.