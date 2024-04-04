Столтенберг назвав основну гарантію безпеки для України

Вступ України в НАТО має стати основною гарантією безпеки для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються з тим, що нам потрібно продовжувати наближати Україну до членства в НАТО", - сказав генсек.

Він наголосив, що минулого року члени Альянсу ухвалили рішення, які впроваджують зараз.

"Ми не повинні запроваджувати щось подібне до якогось другого чи двоступеневого процесу, я вважаю, що дуже важливо зберегти одноступеневий процес набуття членства для України, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, а потім гарантувати, що коли буде надіслано запрошення, це буде те саме, що і набуття членства, як це відбувається в НАТО. У цьому різниця між НАТО і Європейським союзом", - підкреслив він.

За словами Столтенберга, в Європейському союзі, на відміну від НАТО, після запрошення на приєднання, всі дії розгортаються дуже швидко.

"Тому нам слід уникати створення, знову ж таки, своєрідного двоетапного процесу на шляху до членства. Але незалежно від формальностей, існує чітке зобов'язання щодо членства України. Існує чітке зобов'язання допомогти Україні наблизитися до членства. І я думаю, що ми також повинні усвідомити, що коли ця війна закінчиться, всі розуміють, що повинні бути якісь гарантії того, що це дійсно кінець, що це не просто пауза, під час якої росія відновить свої сили, відпочине, а потім перегрупується і знову нападе", - заявив генеральний секретар НАТО.

Він пригадав, що схожу ситуацію вже бачили у 2014 році, коли росія анексувала Крим.

"Ми всі це засуджували. А потім, через кілька місяців, вони пішли на схід України або на східний Донбас. І тоді у нас був Мінськ-1. Він був порушений. Вони просунули лінію розмежування далі на захід. У нас був Мінськ-2, нове припинення вогню. А потім вони чекали майже вісім років, а потім у них було повноцінне вторгнення", - підкреслив він.

Столтенберг наголосив, що коли війна росії проти України закінчиться, всі повинні бути абсолютно впевнені, що це дійсно кінець.

"Вона зупиняється тут. І тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону, щоб стримати будь-яку подальшу російську агресію, але буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, остаточною гарантією безпеки агресії, але буде потреба в гарантіях безпеки, і, звичайно, остаточною гарантією безпеки буде членство в НАТО за статтею 5", - додав генсек.