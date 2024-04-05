Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Столтенберг: Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті

150

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", - сказав чиновник.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший - союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше території.

"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав генсек.

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

Столтенберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 апреля 2024
Четверг, 4 апреля 2024
Среда, 3 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023