Столтенберг: Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", - сказав чиновник.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший - союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше території.

"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав генсек.

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.