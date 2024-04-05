Столтенберг: Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", - сказав чиновник.
За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший - союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше території.
"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав генсек.
Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.
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