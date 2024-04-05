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Reuters: Західні санкції заважають відновленню виробництва нафтопродуктів на російських НПЗ

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Західні санкції заважають відновленню виробництва нафтопродуктів на російських нафтопереробних заводах, у тому числі на тих, що атакували дрони.

Про це пише Reuters.

Агентство пише, що, коли на початку року на найбільшому НПЗ «Лукойлу» – «Нижегороднафтооргсинтезі» – зламалася турбіна, виявилося, що запчастини для неї знайти неможливо: транснаціональна нафтова інжинірингова компанія OUP, яка займалася її обслуговуванням, пішла з рф ще в 2022 році.

Через це, за словами джерел, установка каталітичного крекінгу, яка перетворює більш важкі вуглеводні на бензин перебуває в неробочому стані.

Це лише один із прикладів труднощів, з якими зіткнулася нафтопереробна галузь, де компанії, незважаючи на західні санкції, намагаються відремонтувати свої заводи, побудовані за допомогою європейців та американців.

Як кажуть джерела в галузі, ситуація погіршується ще через атаки українських дронів, які цього року вразили щонайменше дюжину російських НПЗ. За підрахунками Reuters, атаки змусили їх закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

«Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити обсяги нафтопереробки в росії швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати», – сказав Сергій Вакуленко, експерт з енергетичної галузі рф та науковий співробітник-нерезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

НПЗ, санкції
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