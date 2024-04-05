Держсекретар США упевнений, що Україна стане членом НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна стане членом НАТО, питання полягає лише у виробленні дорожньої карти для досягнення цієї мети. Про це він повідомив перед засіданням Ради Україна-НАТО за участі міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, трансляція брифінгу велась у телемарафоні.
"Україна стане членом НАТО. Наша мета – побудувати на саміті [9-11 липня у Вашингтоні] чіткий шлях для України, щоб вона рухалася вперед. Ми багато працювали над цим протягом останніх кількох днів у Брюсселі", – сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що до саміту у Вашингтоні ще необхідно виконати "багато роботи".
"Я думаю, що на саміті ми побачимо дуже сильну підтримку України в її подальшому розвитку відносин з НАТО. Але ми однаково зосереджені, як я вже сказав, на негайних потребах України сьогодні, завтра і післязавтра, щоб допомогти їй протистояти російській агресії", – наголосив Блінкен.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023