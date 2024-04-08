Washington Post: План Трампа щодо завершення війни полягає у тиску, щоб Київ відмовився від певної території

Кандидат в президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри завершити війну росії проти України за 24 години у разі перемоги на виборах. Виявилося, що його план полягає у тиску на Київ для поступок перед москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.

Як йдеться в публікації The Washington Post, знайомі з планом Трампа люди говорять, що той в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Так, ідея Трампа полягає в підштовхуванні України до передачі Криму та Донбасу під контроль росії, розповіли на умовах анонімності люди, які обговорювали це питання з Трампом та його радниками.

За словами співрозмовника The Washington Post, Трамп заявив, що, на його думку, і росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною росії.

Передвиборчий штаб Трампа, як зазначили в The Washington Post, відмовився прямо відповідати на запитання.

"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - заявила речниця штабу Каролайн Лівітт.

Перші повідомлення про план Трампа щодо України було поширено ще минулого листопада на зустрічі у Вашингтоні між правоцентристами та делегацією Європейської ради з міжнародних відносин.

За словами людей, які були на тій зустрічі, колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури плану як поступку Україною територіями Криму та Донбасу, а також обмеження розширення НАТО та спонукання путіна послабити свою зростаючу залежність від Китаю.

Однак в розмові з The Washington Post він сказав, що не спілкувався з Трампом протягом 18-24 місяців, а також заперечив, що знав щось про план Трампа щодо України.