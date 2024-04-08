Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав навчання українських танкістів

Під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться управління танками та співпраці між собою. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Facebook в неділю, 7 квітня.
Підготовка танкових екіпажів проходить в навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ.
"Танки - головна ударна сила сучасного війська. Український танкіст має бути готовим до будь-яких несподіванок на полі бою. Саме тому в навчальних центрах Сухопутних військ постійно триває підготовка танкістів", - зазначив Павлюк.
За його словами, під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться маневрувати, вести вогонь з місця та з ходу, а також взаємодіяти між собою під час бою.
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