Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав навчання українських танкістів

Під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться управління танками та співпраці між собою. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Facebook в неділю, 7 квітня.

Підготовка танкових екіпажів проходить в навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ.

"Танки - головна ударна сила сучасного війська. Український танкіст має бути готовим до будь-яких несподіванок на полі бою. Саме тому в навчальних центрах Сухопутних військ постійно триває підготовка танкістів", - зазначив Павлюк.

За його словами, під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться маневрувати, вести вогонь з місця та з ходу, а також взаємодіяти між собою під час бою.