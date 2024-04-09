Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо розширення переліку осіб та установ, на які поширюються санкції

Україна та ще 8 європейських держав з-поміж країн-кандидатів та членів Європейської зони вільної торгівлі (ЄЗВТ) приєдналися до рішення Ради ЄС щодо розширення переліку осіб та установ, на які поширюються санкції ЄС за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської ради.
«Європейська Рада 12 березня ухвалила рішення (CFSP) 2024/8471 щодо обмежувальних заходів у зв’язку із діями, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рада ЄС вирішила продовжити цей режим на наступні шість місяців, до 15 вересня 2024 року, додавши 97 осіб та 9 установ… Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни ЄЗВТ Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у документі.
Як зазначається у заяві, згадані країни забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.
Водночас Європейська Рада нагадує, що з санкційного переліку за порушення суверенітету та територіальної цілісності України були виключені 9 осіб, що померли, та додатково ще три персони.
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