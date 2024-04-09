Командувач Сухопутних військ: Скільки б допомоги ми не отримували, скільки б зброї у нас не було — нам бракує людей

Україна продовжує відчайдушно потребувати живої сили для протистояння російській агресії. Мобілізація залишається життєво важливим інструментом для забезпечення життя країни та її майбутнього.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він виступив закликом залишити позаду страшилки та маніпуляції, що розповсюджуються роспропагандою, та усвідомити найважливішу необхідність мобілізації.

У своїй заяві командувач підкреслив, що російська агресія, що триває, загрожує самому існуванню України, тому брак людських ресурсів є гострою проблемою.

"Сьогодні ті ж люди, які раніше критикували нашу армію, заявляють, що вона найсильніша і найпрофесійніша в Європі та світі, що у нас є західне озброєння, ми знаємо задуми ворога і маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримували, скільки б зброї у нас не було — нам бракує людей! - сказав Павлюк.

Генерал зазначив, що техніка сама по собі не їздить, зброя не стріляє, а дрони не літають, тож підрозділи мають постійно поповнюватись новими бійцями.

російська пропаганда, за його словами, наганяє на українців страх перед мобілізацією, представляючи її як несправедливість та порушення прав людини. Однак, як наголошує Павлюк, насправді мобілізація є єдиним способом захистити країну від агресора.

"російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація — це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість та порушення прав. Але є об'єктивна реальність: росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє лише мову сили", — заявив він.

Генерал Павлюк закликав українців усвідомити, що безкарна присутність окупантів на українській землі означає повне позбавлення мирного життя, прав та свобод. Він підкреслив приклад самої росії та те, що вона робить на окупованих територіях України.

На закінчення генерал Павлюк звернувся до військовозобов'язаних українців із закликом знайти в собі мужність вступити до лав Збройних сил України й тим самим зробити свій внесок у захист батьківщини.

В Україні одинадцятий рік триває запекла війна з росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у країні, що воює. Не варто забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.