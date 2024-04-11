Столтенберг: Альянс працює над забезпеченням допомоги Києву, щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав союзників України прискорити постачання військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони та боєприпасів, яких вона потребує негайно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 10 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є складною, і затримки у військовій допомозі – передусім постачанні ППО та боєприпасів – дозволять російським ракетам уражати більше цілей і "тиснути вздовж лінії фронту".

"Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно", – підкреслив він.

Генсек нагадав, що Альянс працює над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву зараз і в довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО".

"москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною підтримкою – це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО", – додав Столтенберг.