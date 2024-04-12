Євродепутат: Ми надали країнам Євросоюзу юридичну можливість припиняти імпорт газу з росії

Європейський парламент у четвер, 11 квітня, проголосував за ухвалення правил, що дозволяють країнам Євросоюзу на національному рівні забороняти імпорт російського газу. За це проголосували 447 євродепутатів, повідомляється на сайті парламенту.
Проти були 90 депутатів, ще 54 утрималися.
"Ми надали країнам Євросоюзу юридичну можливість припиняти імпорт газу з росії у випадку загрози безпеці, що дає їм інструмент поступово позбутися від нашої залежності від небезпечного монополіста", – прокоментував рішення євродепутат від Польщі, колишній прем'єр-міністр цієї країни Єжи Бузек.
Рішення Європарламенту ще повинна буде затвердити Рада ЄС.
Європейський союз не може запровадити санкції проти російського газу, тому що для цього потрібна згода усіх країн-членів, а деякі з них сильно залежать від постачань з росії. Рішення Європарламенту дозволить іншим країнам запровадити санкції на національному рівні.
російський трубопровідний газ досі купують деякі країни Центральної та Східної Європи, зокрема Австрія, Угорщина, Словаччина. російський зріджений газ імпортують Іспанія, Франція, Бельгія.
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