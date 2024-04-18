Столтенберг назвав дату засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у найближчу п’ятницю, 19 квітня.
Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у середу, 17 квітня.
"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.
За його словами, Рада Україна-НАТО збереться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України". У ній також візьме участь Володимир Зеленський.
"Зокрема очікую обговорення щодо ППО, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – заявив генсек НАТО.
Також Столтенберг висловив думку, що держави-члени Альянсу повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону у 2% ВВП.
"Якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – зазначив він.
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