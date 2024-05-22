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США можуть ввести санкції проти посадових осіб МКС

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Адміністрація Байдена готова співпрацювати з Конгресом для потенційного введення санкцій проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку із запитом прокурора про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі.

Про це заявив у вівторок державний секретар Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На засіданні підкомітету Сенату з питань асигнувань сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав Блінкену, що він хотів би бачити поновлення санкцій США проти суду у відповідь на крок, оголошений прокурором МКС Карімом Ханом у понеділок.

"Я хочу діяти, а не просто говорити. Чи підтримаєте ви двопартійні зусилля з накладання санкцій на МКС не лише за обурення проти Ізраїлю, але й для захисту в майбутньому наших власних інтересів?" – запитав Грем

"Я буду радий працювати з вами над цим", – відповів Блінкен.

Сполучені Штати не є членом суду, але підтримували минулі судові переслідування, в тому числі минулорічне рішення МКС видати ордер на арешт лідера Росії Владіміра Путіна через війну в Україні.

На попередніх слуханнях у вівторок Блінкен заявив, що працюватиме з Конгресом над відповідною реакцією, назвавши крок МКС "глибоко помилковим". За словами Блінкена, це ускладнить перспективи досягнення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в конфлікті Ізраїлю з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

Члени Конгресу від Республіканської партії раніше погрожували прийняти закон про введення санкцій проти МКС, але цей захід не може стати законом без підтримки президента Джо Байдена і його колег-демократів, які контролюють Сенат.

У 2020 році адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа звинуватила МКС у посяганні на національний суверенітет США, коли він санкціонував розслідування воєнних злочинів, скоєних в Афганістані. США наклали на співробітників суду, в тому числі на тодішнього прокурора Фату Бенсуду, санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд.

Байден скасував ці санкції у квітні 2021 року, невдовзі після вступу на посаду.

Блінкен
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