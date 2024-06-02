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Заборона використовувати винищувачі F-16 для ударів по території росії, ускладнить здатність Повітряних сил реалізовувати операції

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Регулярна зміна політики окремих європейських країн щодо дозволу чи заборони використання своїх винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території росії, ускладнить здатність Повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окремі західні уряди демонструють різну політику щодо використання Україною поставлених винищувачів F-16.

Днями прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати бельгійські F-16 лише на території України - як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. Натомість з його слів не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати бельгійські літаки для нанесення ударів по території росії з українського повітряного простору.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 31 травня заявила, що її країна не висувала жодних обмежень на використання Україною голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі "над або на території росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Ця стаття передбачає, що "ніщо в цьому Статуті не порушує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу проти" держави-члена ООН. Це нагадування про те, що українські удари по російській території в контексті російського вторгнення є частиною невід'ємного права України на самооборону.

"Постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва відслідковувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для нанесення тих чи інших ударів. Це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі", - йдеться у звіті ISW.

F-16
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