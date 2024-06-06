Гончаренко: Кабмін обмежив бронювання співробітників ДСНС, поліції та прокуратури

У середу, 5 червня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає бронювання від мобілізації, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50%. Окрім рятувальників, Кабмін обмежив бронювання співробітників Національної поліції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установ судової системи та органів досудового розслідування.
Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко у Telegram.
3 червня петиція до Кабінету міністрів із закликом забронювати від мобілізації увесь особовий склад пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Авторка петиції зазначила, що на цей час бронь із частини працівників цивільного захисту знята. У петиції йшлося, що працівники ДСНС здійснює важливу місію в тилу, захищаючи українців від вогню та інших надзвичайних ситуацій, тому мають бути заброньовані.
4 травня народний депутат Федір Веніславський заявив, що наразі розмов про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників у парламенті немає.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023