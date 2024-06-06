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Гончаренко: Кабмін обмежив бронювання співробітників ДСНС, поліції та прокуратури

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У середу, 5 червня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає бронювання від мобілізації, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50%. Окрім рятувальників, Кабмін обмежив бронювання співробітників Національної поліції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установ судової системи та органів досудового розслідування.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко у Telegram.

3 червня петиція до Кабінету міністрів із закликом забронювати від мобілізації увесь особовий склад пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Авторка петиції зазначила, що на цей час бронь із частини працівників цивільного захисту знята. У петиції йшлося, що працівники ДСНС здійснює важливу місію в тилу, захищаючи українців від вогню та інших надзвичайних ситуацій, тому мають бути заброньовані.

4 травня народний депутат Федір Веніславський заявив, що наразі розмов про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників у парламенті немає.

Гончаренко
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