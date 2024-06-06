ПФУ: У червні працюючі пенсіонери отримають підвищену пенсію

У червні працюючі пенсіонери отримають вже підвищену пенсію та компенсацію за квітень і травень.
Про це повідомили в Пенсійному фонді (ПФУ).
В Україні перерахували пенсії пенсіонерам, які з 1 червня продовжили працювати та набрали додатково 24 місяці трудового стажу.
Це означає, що якщо пенсіонер продовжує працювати після призначення пенсії, його стаж збільшується щомісяця, а через два роки пенсія буде перерахована з урахуванням цього нового стажу.
"Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року", - пояснюють в Пенсійному фонді.
Особливістю цього розрахунку є те, що він проводиться заднім числом. Підвищення пенсій почнеться у квітні, але через затримку статистичних даних, які надходять до ПФ на кінець травня, виплати почнуться лише в червні.
Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в червні та компенсації за квітень і травень.
Наприклад, якщо у вас стаж 35 років і пенсія 7000 гривень, то після підвищення ваша пенсія зросте до 7400 гривень. Крім того, у квітні та травні буде нараховано 800 грн.
Якщо ваша пенсія за 35 років стажу становила 10 000 гривень, то після підвищення вона зросте до 10 571 гривні, а в квітні-травні буде виплачено ще 1142 гривні.
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