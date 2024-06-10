Командування ПС ЗСУ: В Україні працюють над створенням корегованих авіабомб на базі звичайних

В Україні наразі йдуть роботи з переобладнання та створенню своїх корегованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Через декілька тижнів мають розпочатися перші випробування таких бомб. Про це повідомив начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов проекту Радіо Свободи - Донбасу.Реалії, передає УНН.
«У нас зараз йдуть роботи по переобладнанню та створенню своїх корегованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, треба підібрати GPS-модуль, а також модуль управління. Ці роботи проводяться й через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб вже українських», - розповів Голубцов.
Він зазначив, що наразі Україна використовує авіабомби західного виробництва - GBU-39, GBU-62.
"Різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так й касетного типу. Залежить від того, яка це ціль. Їх ефективність вражає", - сказав Голубцов.
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