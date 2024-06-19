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Гончаренко: Військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року

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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які передбачають, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.

Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та народного депутата Олексія Гончаренка.

Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, в частині військово-облікового документа в електронній формі.

Зазначається, що у військово-обліковому документі буде відображатися QR-код. Встановлюється строк дії військово-облікового документа в електронній формі, а також умов за яких він вважається недійсним.

Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що його строк дії буде становити не більше одного року. Також встановлюються перелік відомостей, з яких складається QR-код військово-облікового документа та умови, за яких такий документ може бути роздрукований.

Мельничук, Гончаренко
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