МОЗ України прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року

Міністерство охорони здоров'я прогнозує дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Зараз розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає", - сказав Ляшко.

Зі слів міністра, зокрема й через брак кадрів наступний етап медичної реформи не зупиняли навіть під час війни.

"Ми провели госпітальне планування, поділили лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу", - сказав Ляшко.

На запитання "А яких лікарів зараз найбільше не вистачає? Яких напрямків?" міністр відповів:

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму - ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення".