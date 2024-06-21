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Лазуткін: МО України планує відкрити 40 рекрутингових центрів до кінця 2024 року

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Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

Як передає Укрінформ, про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в загальнонаціональному ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні - їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 - це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», - сказав він.

Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», - розповів він.

Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.

Лазуткін
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