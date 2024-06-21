Лазуткін: МО України планує відкрити 40 рекрутингових центрів до кінця 2024 року

Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.
Як передає Укрінформ, про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в загальнонаціональному ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні - їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 - це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», - сказав він.
Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», - розповів він.
Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.
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