Україна зберегла 22-ге місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі

Україна зберегла 22-ге місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-травні.

Про це йдеться у повідомленні об'єднання підприємств "Укрметалургпром", передають Українські Новини.

Згідно з ним, за результатами виробництва у січні-травні Україна посіла 22-гу позицію серед 71 країни - виробника сталі з результатом 3,14 млн млн тонн, що на 31,2% перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

Перше місце традиційно належить Китаю: китайські металурги у січні-травні виплавили 438,61 млн тонн, що на 1,4% менше за показник аналогічного періоду 2023 року.

Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 55,3%.

Друге місце належить Індії (виробництво збільшилося на 8,5% до 49,5 млн тонн), третє місце - Японії (знизилося на 1,2% до 28,5 млн тонн), четверте місце - США (зменшилося на 2,2% до 26,5 млн тонн), п'яте - Росії (зменшилося на 2,6% до 24,6 млн тонн), шосте - Південній Кореї (збільшилося на 5,1% до 21,2 млн тонн), сьоме - Німеччині (збільшилося на 6,1% до 13,1 млн тонн), восьме - Туреччині (збільшилося на 22% до 12,3 млн тонн), дев'яте - Бразилії (збільшилося на 4% до 11 млн тонн), десяте - Ірану (збільшилося на 7,2% до 10,3 млн тонн).

Світове виробництво сталі у січні-травні становило 793,12 млн тонн, що на 0,09% нижче від показника аналогічного періоду 2023 року.