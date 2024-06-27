Washington Post: Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців

Американське видання The Washington Post отримало текст скарги начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, яку він написав до Державного бюро розслідувань на колишнього командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України Юрія Содоля.

Про це з посиланням на WP повідомили "Суспільне".

Кротевич звинуватив Содоля у численних помилках, починаючи з його ролі командира під час оборони Маріуполя у 2022 році.

"Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів жодної години в Маріуполі, йому було надано звання Героя України", - написав Кротевич.

Воїн заявив, що Содоль не забезпечував бригаду "Азов" боєприпасами й не будував оборонні споруди міста перед наступом російських окупантів.

У скарзі Кротевич пише, що був свідком ситуації, коли один з командирів у місті попросив у Содоля інструкцій, на що той відповів: "Нам кінець". Після цього генерал поклав слухавку.

У заяві також йдеться про те, що Содоль наказав "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів, а коли йому навели аргументи, чому це неможливо, "проти командира ("Азова". - Gazeta.ua) розпочали формальні розслідування", пише WP.

"Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших силових структур, що призвело до слабкої позиції на фронті та втрати значної частини території", - цитує The Washington Post лист Кротевича.