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Reuters: Укріплення східного кордону ЄС може обійтися у 2,5 мільярди євро

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Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликають Європейський Союз спільними зусиллями захистити кордони блоку з росією та білоруссю.

Як повідомляє Reuters, держави, які вже зараз потерпають від гібридних загроз з боку кремля та підконтрольного йому білоруського режиму, просять ЄС політично та фінансово підтримати та розробити проєкт щодо спорудження уздовж 700 кілометрів кордону з країнами-агресорами оборонної лінії. Це питання має бути розглянуте вже під час саміту у Брюсселі.

За підрахунками європейських дипломатів, укріплення східного кордону Євросоюзу може обійтися 27 країнам-членам у 2,5 мільярди євро. Окрім того, потрібні й засоби невійськового характеру, які б допомогли Польщі, Литві, Латвії та Естонії протистояти дезінформації, кібератакам, економічному тиску та штучно створеним міграційним кризам.

Польща, країни Балтії
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