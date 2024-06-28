У Європарламенті вимагають призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу

Депутат Європарламенту від партії «Зелених» Даніель Фройнд надіслав лист із 20 тис. підписів голові Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian.
«Разом із 20 тис. громадян ми, члени Європейського парламенту, які підписалися нижче, просимо вас офіційно призупинити головування Угорщини в Раді, яке наразі має розпочатися 1 липня 2024 року», – йдеться у листі, який опинився у розпорядженні журналістів.
Зокрема, хто саме з євродепутатів підписався під документом – невідомо.
У листі наголошується, що «було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів». Також ідеться про необхідність «припинити знущання уряду», який не підтримує фундаментальні європейські цінності.
«Злочинному керівництву не має бути дозволено представляти ЄС», – підсумовується у зверненні.
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