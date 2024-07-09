Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив ракетні обстріли росією українських міст, які відбулись у понеділок.
Про це він сказав, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє "Європейська правда".
Столтенберг виступив напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.
"В Україні росія продовжує свою жорстоку війну. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні, в тому числі діти. Я засуджую ці жахливі атаки", – сказав він.
Генсек додав, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України.
"І росія повинна зрозуміти, що вони не зможуть нас перечекати. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору як суверенна незалежна держава", – заявив Столтенберг.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023