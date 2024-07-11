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Держенергонагляд: Генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках

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Автономні джерела живлення у вигляді електростанцій (генераторів) не можна використовувати в багатоквартирних будинках, зокрема на балконах, повідомила в середу Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у переліку рекомендацій щодо безпечного використання генераторів у приватних домогосподарствах.

"Оскільки будь-яка електростанція є об'єктом підвищеної небезпеки, її експлуатація вимагає дотримання певних умов", - зазначили у відомстві.

Серед таких умов в інспекції, зокрема, назвали можливість встановлення електростанції лише на відкритому повітрі не менше ніж за 6 м від вікон, дверей або гаражів. При цьому відстань до стін та іншого обладнання має бути понад метр.

Крім того, генератор має бути сухим, щоб уникнути ураження струмом, а перед заправкою йому потрібно дати охолонути. Також забороняється зберігати запас бензину поруч із генератором.

Як пояснили в Держенергонагляді, під час під'єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити їх безумовне від'єднання від зовнішніх електромереж.

"Якщо не виконати цю умову під час роботи генератора на внутрішню мережу, зовнішнє електропостачання може бути відновлено без попередження, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків", - попередили у відомстві.

Однак, якщо в будинку (дачі) часто відключають електроенергію, рекомендується під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву (АВР).

Крім того, під час встановлення генератора забороняється під'єднання електростанції до мережі будівлі, якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну спроможність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт).

"Тобто під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо вимкнувши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А - 2,2 кВт або 15А - 3,5 кВт)", - вказали в Держенергонагляді.

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