Блінкен: Перша партія американських винищувачів F-16 з'явиться в українському небі цього літа

Перша партія винищувачів F-16 американського виробництва вже передається Україні з Данії та Нідерландів та з'явиться в українському небі цього літа, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це пише агентство Reuters у середу, 10 липня.
Блінкен, виступаючи на заході в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, сказав, що протягом наступних кількох днів буде оприлюднено надійний пакет для України, який побудує чіткий і міцний міст для членства України в НАТО.
"Я також радий повідомити, що поки ми говоримо, триває передача винищувачів F-16, які надходять з Данії, прибувають з Нідерландів. І ці літаки... літатиме в небі України, щоб переконатися, що Україна може продовжувати ефективно захищатися від російської агресії", - підкреслив Блінкен.
Посилення протиповітряної оборони має вирішальне значення для України, оскільки навесні москва відновила повітряні атаки на національну енергосистему України, нагадує Reuters.
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