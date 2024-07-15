Столтенберг прокоментував пропозицію щодо збиття Польщею російськіх ракет над територією України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив свою незгоду з пропозицією, щоб Польща використовувала свої системи ППО для збивання російських ракет над територією України. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону, передає УНН.

Журналіст запитав Столтенберга про можливість збивання польськими ППО ракет, спрямованих на їхню територію, перебуваючи над Україною.

"НАТО продовжить підтримувати Україну, і ми вже посилили нашу підтримку… Але політика НАТО залишається незмінною — ми не братимемо участі в цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Таким чином, ми допомагаємо Україні знищувати російські літаки, але НАТО не буде залучено безпосередньо", — сказав він.

Столтенберг підтвердив свою позицію про те, що "Україна має право атакувати легітимні військові цілі на території агресора росії". Він зазначив, що різні країни запровадили різні обмеження на використання зброї, яку вони передають Україні. Водночас він привітав рішення США дозволити використання американських ракет для ударів по території рф поблизу кордону з Україною в Харківській області.

На прохання прокоментувати ідею можливого вступу до НАТО частини України, контрольованої владою, а потім і окупованої території, Столтенберг сказав: "Ми бачили різні моделі, і я буду обережний у висловлюваннях щодо того, яке рішення буде застосовано для України".