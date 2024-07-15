Столтенберг: Союзники з НАТО мають наміри передати західні винищувачі F-16 до України якомога швидше

Союзники з країн-членів НАТО мають наміри передати західні винищувачі F-16 до України якомога швидше.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
Україні потрібні не лише літаки F-16, а й пілоти, які мають необхідну підготовку та кваліфікацію для їхнього керування, стверджує генсек НАТО.
«Ми наполягаємо, щоб це сталося так швидко, як це тільки можливо. Це додасть Україні можливостей для оборони», – переконаний Єнс Столтенберг.
За його словами, на війні немає універсального засобу, який одразу розв’язуватиме всі наявні проблеми.
Генсек НАТО вважає, що лише одна така зброя не здатна вирішити проблему, оскільки необхідно поєднати сухопутні, повітряні та морські системи для досягнення успіху.
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