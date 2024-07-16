Info Sapiens: Індекс споживчих настроїв українців у червні 2024 року знизився

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у червні 2024 року знизився на 8 пунктів і становить 64,5 пункти. Це свідчить про загальне погіршення настроїв українських споживачів у порівнянні з травнем.

Про це йдеться у дослідженні "Споживчі настрої в Україні", яке було проведено компанією Info Sapiens.

Індекс поточного становища (ІПС) знизився на 4,7 пункти, досягши 50,9 пункти, що вказує на погіршення споживчих настроїв українців та зростання економічної невпевненості серед населення в середині 2024 року..

Складові цього індексу також показали негативну динаміку:

Індекс поточного особистого матеріального становища зменшився на 5,9 пункти і становить 47,3 пункти.

Індекс доцільності великих покупок знизився на 3,5 пункти, до 54,5 пункти.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) впав на 10,2 пункти, досягши 73,6 пункти. Складові цього індексу також продемонстрували зниження:

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 12,1 пункти і становить 69,8 пункти.

Індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 10,3 пункти до 56 пункти.

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років знизився на 8,3 пункти і становить 95,1 пункти.

Індекс очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 пункти до 124,3 пункти. Водночас, індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 пункти до 188 пункти, а індекс девальваційних очікувань підвищився на 12 пункти і становить 167 пункти.

Аналітики Info Sapiens зазначають, що у липні 2024 року більшість показників продовжують демонструвати негативну тенденцію. Зокрема, індекс поточного становища населення України також показує зниження.

Окрім цього, зросли інфляційні та девальваційні очікування, що відображає зростання невизначеності та її суттєвий вплив на ситуацію серед населення України як у поточному часі, так і в майбутньому.