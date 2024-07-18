Свириденко: Уряд запустив електронне бронювання через портал "Дія"

Міністерства оборони та цифрової трансформації України запустили електронне бронювання через портал "Дія", повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"З початку місяця активно відбувалося бета-тестування. За цей час перші компанії випробували систему і змогли забронювати близько тисячі працівників. У середньому процес займав до години. Тому після успішного тесту ми запускаємо послугу повноцінно", - написала вона на фейсбук-сторінці у середу.

За словами Свириденко, тепер процес буде максимально швидким і автоматизованим, щоб скоротити час очікування для бізнесу.

Вона наголосила, що якщо підприємство є критично важливим або забезпечує потреби сил безпеки та оборони, то може скористатися електронним бронюванням.

Для цього керівник через особистий кабінет має подати заяву про бронювання зі списками працівників, яких хоче забронювати, після чого в "Дії" проводиться автоматична перевірка компанії та працівників, щоб визначити, чи є підприємство критично важливим, чи справді військовозобов'язаний працевлаштований офіційно, а також чи наявні дані військовозобов'язаного в реєстрі "Оберіг".

Свириденко додала, що якщо підприємство отримує три "так", система автоматично надішле повідомлення в особистий кабінет керівника про бронювання співробітника.

Щодо військовозобов'язаного, то інформація в його застосунку "Резерв+" оновиться і там буде вказано інформацію про бронювання. За потреби можна буде отримати також паперову версію.

У разі відмови керівник отримає в електронному кабінеті детальне пояснення причин.

Свириденко уточнила, що рішення щодо конкретного працівника керівник отримуватиме одразу, не чекаючи на рішення інших працівників, яких він вказав у заяві.

"Дякую команді Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства оборони України за спільну роботу стосовно цього продукту. Наразі триває робота щодо системного оновлення підходів до бронювання, проводимо консультації з бізнесом та експертним середовищем, щоб знайти збалансоване рішення", - підсумувала міністерка економіки.

Водночас на сайті Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазначається, що Мінекономіки не має єдиного реєстру всіх заброньованих, і наразі це відбувається в ручному форматі, однак у Міноборони є прагнення цей процес автоматизувати.

В асоціації пояснили, що для тих, хто не встиг отримати паперове бронювання до запуску нової послуги, теж можна отримати електронне бронювання через "Дію".

"Єдине, що після отримання такого бронювання міністерства просять надіслати їм лист і відкликати запит на попереднє бронювання в паперовому вигляді", - додали в ЄБА.

Як повідомили в асоціації, на зустрічі з Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри у вівторок також порушували питання економічного бронювання. У ЄБА зазначили, що бізнес-спільнота підтримує необхідність ухвалення цього механізму, адже важливо дати можливість підприємцям бронювати критично важливих працівників, і сподівається на ухвалення законопроєктів щодо впровадження економічного бронювання незабаром.

Бізнес також порушував питання врегулювання бронювання за напрямами. Наприклад, для роботи представництв (корпорацій, адвокатських об'єднань тощо), а Мінекономіки підтвердило, що розглядається ідея надати можливість і їм бронювати працівників та очікується, що стосовно цього рішення буде найближчим часом.

Також, щодо бронювання працівників транспортної галузі - наразі може бути заброньовано 50% спеціалістів і збільшення частки не розглядається, оскільки вона може бути більшою винятково для тих, хто забезпечує ОПК чи енергетику.