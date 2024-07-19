Столтенберг: Чим сильніша буде підтримка України, тим швидше закінчиться ця війна

Чим довше НАТО зобов’язується вести війну з російськими агресорами, тим швидше буде досягнуто рішення щодо її закінчення. Про це у четвер, 18 липня, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтервʼю британській телерадіокомпанії BBC.

Зокрема, на запитання, чи повинні союзники бути готовими до конфлікту в Україні, який триватиме більше десяти років, Столтенберг відповів - "Так".

"Але головний меседж полягає в тому, що чим сильніша буде підтримка України і чи будемо ми готові взяти на себе довготривалі зобов’язання, тим швидше закінчиться ця війна. путін вважає, що він може перечекати нас. Тому війна триває", - додав Столтенберг

Він також закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може скоротитися або навіть припинитися, якщо Дональд Трамп виграє президентські перегони у США в листопаді.