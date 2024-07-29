The Washington Post: Отримані Україною винищувачі F-16 навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою

Винищувачі F-16 мають з'явитися в Україні вже за кілька тижнів, але українські та західні посадовці застерігають, що ці літаки навряд чи матимуть негайний вплив на поле бою, де росія повільно просувається вперед, йдеться в матеріалі The Washington Post, опублікованому в неділю.

"Просто занадто мало літаків і занадто багато російських ППО, які можуть їх збивати. Це означає, що перші F-16, найімовірніше, слугуватимуть для посилення ППО України - для збиття повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки - а не для ударів по наземних силах росії та інших військових активах поблизу фронту", - зазначає видання.

Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків - і лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і була з великою затримкою.

Аналітики Центру нової американської безпеки пишуть, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення про відправку літаків. З літаками, як і зі зброєю, існує негайна потреба. Часто з того часу, коли це доставляється, ця оперативна потреба зводиться нанівець.

Проте F-16 також можуть задовольнити нагальні потреби, завдяки своїй подвійній ролі - збивати ворожі літаки і вражати наземні цілі.

Представник українського оборонного відомства на умовах анонімності розповів виданню, що "десятки" пілотів були залучені до навчання польотам на F-16. Але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів та інженерно-технічного персоналу за раз. Україна також не може дозволити втратити велику кількість досвідчених пілотів на тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань, сказав представник оборонного відомства.