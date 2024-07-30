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Це абсолютна правильна дія: Експерт прокоментував ремонтну кампанію на АЕС в Україні

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Ремонтна кампанія на АЕС спланована таким чином, щоб взимку в період найбільшого навантаження працювали всі 9 доступних атомних блоків.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, це було абсолютно правильне рішення Міненерго та "Енергоатому".

"Графік ремонтної кампанії так спланований, щоби атомні блоки могли працювати повним складом саме з початку осінньо-зимового періоду, коли споживання різко збільшиться. Я думаю, що це абсолютна правильна дія з боку міністерства і з боку "Енергоатому", так планувати ремонтну кампанію", – повідомив Омельченко.

Він наголосив, що атомна генерація має визначальну роль для функціонування енергосистеми.

"Тому думаю, що якщо буде все гаразд, то всі дійсно 9 блоків будуть працювати взимку, і це серйозно допоможе нашій енергетичній системі. Але це не означає, що у нас не буде планових графіків відключень", – зазначив Омельченко.

Енергоатом, АЕС, Міненерго, Омельченко
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