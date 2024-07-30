Це абсолютна правильна дія: Експерт прокоментував ремонтну кампанію на АЕС в Україні

Ремонтна кампанія на АЕС спланована таким чином, щоб взимку в період найбільшого навантаження працювали всі 9 доступних атомних блоків.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
За його словами, це було абсолютно правильне рішення Міненерго та "Енергоатому".
"Графік ремонтної кампанії так спланований, щоби атомні блоки могли працювати повним складом саме з початку осінньо-зимового періоду, коли споживання різко збільшиться. Я думаю, що це абсолютна правильна дія з боку міністерства і з боку "Енергоатому", так планувати ремонтну кампанію", – повідомив Омельченко.
Він наголосив, що атомна генерація має визначальну роль для функціонування енергосистеми.
"Тому думаю, що якщо буде все гаразд, то всі дійсно 9 блоків будуть працювати взимку, і це серйозно допоможе нашій енергетичній системі. Але це не означає, що у нас не буде планових графіків відключень", – зазначив Омельченко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023