Мельничук повідомив про створення порталу електронних публічних послуг у сфері безпеки та оборони

В Україні створять вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони Армія+.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.
У вівторок, 30 липня, Кабмін затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони Армія+.
«Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу Армія+, його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу», – написав Мельничук.
Він зазначив, що постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу Армія + з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що завданнями порталу будуть:
«У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватися різними послугами», – зазначив нардеп.
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