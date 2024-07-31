Історік: Амеріканці українського походження можуть істотно вплинути на президентські вибори у США

У ключових для перемоги на президентських виборах США штатах проживає велика кількість американців українського походження, що може істотно вплинути на результат голосування.

Про це написав у своєму блозі історик і амбасадор програми підтримки України UNITED24 Тімоті Снайдер.

Так, він вказав на поточні коливання в підтримці кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа, які сягають кількох відсотків і зазначив, що саме така частка українців серед загального населення проживає у "спірних" штатах.

"Розмірковуючи про те, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах. Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати є важливішими за інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0,5% населення Мічігану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори", - заявив історик.

За його словами, в окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

"У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році. У Пенсільванії кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році, а також більша, ніж у перемоги Байдена у 2020 році", - пояснив Тімоті Снайдер.