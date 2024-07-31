Розвідка: росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США

росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців. Про це йдеться у доповіді національної розвідки США.
Як зазначається у документі, російські спецслужби створюють "мережі західних та американських осіб", які, своєю чергою, поширюють проросійські наративи для посилення соціополітичного поділу. Основними темами є замах на 45-го президента США Дональда Трампа і вихід чинного американського лідера Джо Байдена з перегонів.
Американська розвідка повідомляє, що росія залишається найбільшою загрозою для США.
За даними американців, Кремль тепер віддає пропагандистські проєкти на аутсорсинг маркетинговим і піар-компаніям, що ускладнює виявлення джерела кампанії. Китай використовує аналогічну стратегію, співпрацюючи з технологічною компанією для створення контенту для закордонної аудиторії.
КНР не прагне вплинути на президентські вибори в США, але може спробувати знизити шанси кандидатів до Конгресу, які загрожують китайським інтересам, йдеться у доповіді.
Іран, своєю чергою, продовжує зусилля з підриву довіри до політичних інститутів США та посилення соціального розбрату. Тегеран намагається вплинути на президентські вибори в США, ймовірно, бажаючи уникнути результату, який може погіршити відносини зі Сполученими Штатами.
Іран використовує широку мережу онлайн-персонажів і пропагандистських ресурсів для поширення дезінформації та особливо активно нагнітає напруженість у конфлікті між Ізраїлем і Газою.
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