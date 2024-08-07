Блінкен: Спецпредставником США з питань економічного відновлення України став Річард Верма

Повноваження спецспредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка йде з посади, перейдуть до заступника держсекретаря з управління та ресурсів Річарда Верми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в офіційному коментарі щодо завершення повноважень Пенні Пріцкер.

Блінкен зазначив, що перебування Пріцкер на посаді обмежене правилами однорічним терміном, але розпочата нею робота продовжиться.

"Заступник держсекретаря з управління та ресурсів Річард Верма продовжить виконувати її роботу у рамках зусиль США з підтримки економічного відновлення України", – повідомив він.

Блінкен відзначив активну роботу Пенні Пріцкер за рік на цій посаді та нагадав, що вона шість разів приїздила до Києва.

Серед досягнень посадовиці держсеркетар зазначив 9 млрд доларів на економічну допомогу Україні в останньому пакеті фінансування, ухваленому США, її роль у запуску консультативної дорадчої групи при платформі координації донорів України за участі G7, підтримку економічних реформ в Україні, що мали сприяти інвестиціям приватного сектору.

Також Блінкен згадав запуск оборонної промислової бази "Deal Team" задля сприяння спільним проєктам українського та американського оборонпрому; роботу з компаніями приватного сектору задля появи на ринку опцій страхування від пов’язаних з війною ризиків.